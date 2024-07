EM-Achtelfinale gegen die Türkei: So tippen die Oberösterreicher

Heute um 21 Uhr wartet die Türkei auf die österreichische Nationalmannschaft in der Leipziger Red Bull Arena. Österreich geht als Sieger der Gruppe D in die Partie, die darüber entscheidet, ob es ein Viertelfinale mit rot-weiß-roter Beteiligung geben wird. Unter die besten acht schaffte es die österreichische National-Elf bisher erst vier Mal. Ein Stimmungsbild in der Linzer Innenstadt verdeutlicht: Nicht nur in den Wettquoten liegt Österreich vorne, auch die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher trauen dem Team von Ralf Rangnick einiges zu.

Eric Eichmeyer (17) aus Eggendorf im Traunkreis und Fabian Penesic (17) aus Linz sind sich sicher, dass Österreich die Partie heute gewinnt und ins Viertelfinale aufsteigt. Marko Arnautovic werde einen Treffer landen, Christoph Baumgartner das Runde gleich zweimal ins Eckige befördern, tippt Eichmeyer. Der 16-jährige Niklas Cerveny aus Leonding wähnt Österreich im Torjubel und sehnt eine Wiederholung des fulminanten 6:1-Siegs im zweiten Testspiel gegen die Türken herbei.

Was glauben Sie: Wer gewinnt den EM-Schlager?

Österreich im Finale?

Mit einem Endstand von 2:1 für Österreich rechnen Mia Essig (17) aus Gaspoltshofen und Lea Kriechbaum (17) aus Ried im Innkreis. „Ich glaube nicht, dass wir nach dem Viertelfinale noch viel weiterkommen. Wir sind besser als die Jahre davor, die Mannschaft hat es bis jetzt super gemacht“, lautet das Fazit von Natalia Bachleitner (17), ebenfalls aus Ried im Innkreis. „Gegen Rumänien wird es ins Halbfinale weitergehen, spielen wir gegen die Niederlande, wird ein zweites Mal gewinnen hart“, so die Prognose des Mühlviertlers Christian H. (56). „Ich hoffe, dass Österreich EM-Sieger wird. Ich glaube aber, das Halbfinale ist ein Topziel, das sie erreichen können“, sagt Adimir S. (26) aus Linz. Optimistischer zeigen sich die beiden Freundinnen Julia Zauner (14) aus Unterweitersdorf und Amelie Hörandtner (15) aus Gallneukirchen, die das ÖFB-Team sogar im Finale sehen.

