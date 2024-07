EM-Achtelfinale: Gegeneinander spielen, aber gemeinsam feiern

An die 3000 Fußballfans werden am Dienstagabend den Welser Stadtplatz zum Beben bringen – österreichische und türkische Anhänger bunt gemischt. Es wird lautstark angefeuert und mit der eigenen Mannschaft mitgefiebert und mitgelitten. "Es wird ein Riesenspektakel und ein schönes Fußballfest", sagt Muhammed Karasu vor dem Achtelfinal-Duell bei der Europameisterschaft in Deutschland.