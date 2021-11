Elternvereine: "Lehre von zu Hause aus unumgänglich"

Dennoch führten die derzeit rapide steigenden Infektionszahlen und die besorgniserregenden Inzidenzen auf den Intensivstationen dazu, dass die Situation auch in den Schulen immer prekärer werde. Aus diesem Grund sei die Lehre von zu Hause aus unumgänglich, so der Landesverband der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen und die Landesschülervertretung in einer gemeinsamen Aussendung.

"Faire Lernpakete"

Um den Lernstoff zu Hause auch erfolgreich und gleich wie in der Schule nachholen zu können, sei es wichtig, "dass ausführliche und zeitlich faire Lernpakete an die Schüler ausgehändigt werden".

"Die Umstellung der Schule muss so kurz wie möglich gehalten werden, und es muss das Ziel sein, möglichst bald wieder alle Schülerinnen und Schüler direkt an den Schulen zu unterrichten", sagt Joris Gruber, der Präsident des Landesverbandes der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen in Oberösterreich: "Besonders der Sprachenunterricht und Praxisunterricht dürfen nicht unter den derzeitigen Bedingungen leiden."

Der Elternverein vertritt die Eltern von knapp 50.000 Schülerinnen und Schülern in 82 Mitgliedsvereinen in Oberösterreich.