Eltern kritisieren Maskenpflicht in Klassenzimmern

So ist etwa vorgesehen, dass Schüler, die älter als zehn Jahre sind, den ganzen Schultag über einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Das kritisierte am Freitag der Landesverband der Elternvereine öffentlicher Pflichtschulen. Er hält die Maßnahme für "bedenklich". Abgesehen von möglichen gesundheitlichen Aspekten fehle den Kindern der direkte Blick ins Gesicht des Gegenübers. "Ein ganzer Schultag ohne Lächeln – eine sehr triste Aussicht", heißt es in einer Aussendung des Landesverbands. Raumluftfilter, vernünftiges Lüften, Abstand, Handhygiene und eventuell auch Plexiglaswände seien realistische und wirksame Alternativen zur Maskenpflicht.

