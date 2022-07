Elis Maya kam im Rettungsauto zur Welt

Für Marie Apfalter war es erst der 20. Dienst in ihrem Praktikum für die Sanitäterausbildung – aber er wird der 20-Jährigen wohl ihre gesamte Zeit beim Roten Kreuz hindurch in Erinnerung bleiben. Am 21. Juni wurden sie und ihre Kollegen zu Geburtshelfern für Elis Maya und ihre Mutter Betül.