Vor den Augen seiner Mutter kam am Dienstag in Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) ein Elfjähriger bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Der Bursch fuhr am Nachmittag in seiner Heimatgemeinde auf einem laut Polizei wenig befahrenen Güterweg mit einem Moped. Seine Mutter beaufsichtigte ihn dabei. Er war in Richtung der Ortschaft Rabenschwand unterwegs, als er in einen Tunnel unter der Westbahnstrecke einfuhr.