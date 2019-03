Elfjährige nach Unfall auf dem Schulweg verstorben

FELDKIRCHEN BEI MATTIGHOFEN. Ein elfjähriges Mädchen, das am Mittwoch in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) angefahren wurde, ist an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben.

Bild: Daniel Scharinger

Das Kind war, wie berichtet am Nachmittag mit dem Schulbus nach Haus gefahren und beim Güterweg Öppelhaus in Feldkirchen ausgestiegen. Die Elfjährige dürfte zunächst stehen geblieben und anschließend über die Straße gelaufen sein. Ein 76-jähriger Autofahrer aus dem Innviertel dürfte sie zu spät gesehen haben. Sein Wagen erfasste das Mädchen, das durch den heftigen Aufprall etwa 30 Meter weit in eine Wiese geschleudert wurde.

Das schwer verletzte Kind wurde mit dem Hubschrauber nach Salzburg ins Krankenhaus geflogen. Dort erlag die Schülerin ihren schweren Verletzungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema