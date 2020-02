Elf und vier Jahre Haft nach brutalem Raub

"Wenn ich an die vermummten Gesichter und das Repetieren der Waffe denke, dann ist ans Einschlafen nicht mehr zu denken", sagte eine 71-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Ried gestern im Landesgericht Ried. Am 31. Oktober 2019 wurde die Frau, die an einer Herzerkrankung leidet, in ihrem eigenen Haus von zwei maskierten Männern bedroht und überfallen. Nach der Tat sperrte das türkischstämmige Duo die Frau in die Toilette ein. Beim Prozess wollte keiner der beiden Angeklagten die Hauptschuld auf sich nehmen. Jeder beschuldigte den jeweils anderen für das Vorhalten der Waffe. Die Tat an sich bestritten sie aber nicht. Spielschulden und ein Drogenrausch seien die Gründe gewesen. Einer der Täter kannte das Opfer und die Räumlichkeit. Elf Jahre Haft lautete das Urteil für den Erstangeklagten. Er ist mehrfach vorbestraft und saß bereits in Haft. Bei ihm betrug die Höchststrafe bis zu 20 Jahre. Der Zweitangeklagte, der zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, war bisher unbescholten.

"Sie haben eine grausame Tat verübt, die ihresgleichen sucht. Eine herzinfarktgefährdete Frau zu bedrohen und dann noch ins Klo einsperren. Ich weiß es nicht, wer welche Rolle spielte. Fest steht, dass sie mit einer Waffe einen brutalen Raub verübt haben. Die Tat war genau geplant", sagte Richter Stefan Kiesl bei der Urteilsverkündung. Die Verteidigung erbat drei Tage Bedenkzeit, Staatsanwalt Alois Ebner gab keine Erklärung ab, die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at