Elf Personen in einem Auto: Kinder lagen im Kofferraum

Der Pkw war auf der A1 in Fahrtrichtung Linz unterwegs (Symbolbild)

Nicht schlecht staunten Beamten der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich, als sie am Mittwochvormittag einen ukrainischen Pkw auf der A1 kontrollierten. Die Zivilstreife hatte den Wagen bei der Ausfahrt Traun gestoppt, weil die Polizisten auf dem Schoß des Beifahrers ein Kleinkind gesehen hatten.

Wie sich herausstellen sollte, war das Kleinkind nicht die einzige nicht ordnungsgemäß gesicherte Person in dem Fahrzeug: So hatten sich in den Fond des Wagens mit zwei erwachsenen Frauen und vier Kindern mehr Fahrgäste gedrängt, als erlaubt. Damit aber nicht genug: Im Kofferraum entdeckten die Beamten – quer über dem Gepäck liegend –zwei weitere Kinder.

Der Lenker bezahlte eine Sicherheitsleistung, teilte die Polizei am Abend mit. Eine Weiterfahrt mit allen elf Fahrgästen in einem Auto wurde untersagt. Um alle Personen abtransportieren zu können, musste ein zusätzlicher Pkw kommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper