Deshalb ist Stadtchef Klaus Luger (SP) schon jetzt klar, dass er in die Stichwahl am 10. Oktober muss, auch wenn er wohl in der ersten Runde klar Erster werden wird. Die Frage ist, wie viel die SPÖ nach dem historischen Tief bei der Wahl 2015, als die Roten in Linz erstmals unter die 40-Prozent-Hürde gefallen sind, aufholen kann. Derzeit liegt die SPÖ in Umfragen bei rund 36 Prozent, klar vor der ÖVP, die aber Platz zwei wieder zurückerobern dürfte. Und die mit Bernhard Baier wohl den