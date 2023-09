Elf Demenz-Servicestellen im Land bieten kostenlose Tests

Aktuell sind allein in Österreich bis zu 130.000 Menschen von Demenz betroffen, im Jahr 2050 werden es etwa 230.000 sein. Das liegt auch daran, dass die Menschen immer älter werden – Demenz ist ganz klar eine Erkrankung des Alters: In der Altersgruppe der 65- bis 70-Jährigen beobachtet man weniger als drei Prozent Alzheimer-Demenz-Erkrankte, im Alter von 85 Jahren ungefähr 20 Prozent und ab dem 90. Lebensjahr bereits 33 Prozent.

Um diese Herausforderungen bewältigen zu können, gibt es in Oberösterreich das Netzwerk Demenz. Zusätzlich stehen regionale Servicestellen und spezialisierte Angebote in Alten- und Pflegeheimen zur Verfügung.

Rasche Diagnose hilft

"Unser Ziel ist es, dass die Menschen in Oberösterreich bis ins hohe Alter gesund und gut leben können. Vorsorge und die rasche Diagnose müssen auch bei Demenz einen hohen Stellenwert einnehmen", sagte Landeshauptmannstellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP) bei einer Pressekonferenz, bei der die Ergebnisse einer Imas-Umfrage zum Thema präsentiert wurden. Demnach sind 43 Prozent aller Oberösterreicher ab 50 Jahren direkt oder indirekt von dieser Erkrankung betroffen. "Jedoch achtet nur einer von fünf Oberösterreichern ab 50 Jahren auf die Gesundheit seines Gehirns", sagte Paul Eiselsberg von Imas. 65 Prozent aller Befragten bekundeten Interesse, ihre Gedächtnisleistung testen zu lassen.

"Die Diagnose Demenz stellt das Leben der Betroffenen und deren Angehörigen von heute auf morgen auf den Kopf. Dabei wollen wir sie nicht alleinlassen, sondern unterstützen mit einem vielseitigen Angebot", sagte Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

Demenzverdacht?

An elf Demenzservicestellen im Land besteht die Möglichkeit einer Abklärung für jene, die an sich selbst oder anderen Veränderungen bemerken, die auf eine Demenzerkrankung hinweisen können (Gedächtnisschwierigkeiten, Orientierungsprobleme ...). Psychologen führen kostenlose Tests durch und prüfen Gedächtnis, Ausdruck und Orientierungsfähigkeit. So wird schnell klar, ob sich der Demenzverdacht bestätigt oder die Sorge unbegründet war.

