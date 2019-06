Eisvogel starb in verschlossener Höhle: Polizei sucht Täter

Ein kleiner Vogel, der in seiner Bruthöhle grausam zu Tode kam, ruft in der Landeshauptstadt die Polizei auf den Plan. Mit einem großen Stein haben Unbekannte Täter jenen Ort nahe der Kremsmündung, in den sich das Weibchen mit seiner Brut – insgesamt sechs Eier – zurückgezogen hatte, verschlossen und den vom Aussterben bedrohten Vogel sozusagen lebendig eingemauert.

Tagelang ums Überleben gekämpft

Die Vogelmutter dürfte auf engstem Raum tagelang ums Überleben gekämpft haben, bis die Höhe von aufmerksamen Passanten entdeckt wurde. Sie befreiten das völlig entkräftete und dehydrierte Weibchen, für das aber jede Hilfe zu spät kam. Wenig später starb der seltene Vogel, auch seine Brut war nicht mehr zu retten. Der Naturschutzbund, der das Gebiet betreut, spricht von einem "unglaublichen Vandalenakt".

Am Tatort wurden mehrere leere Bierflaschen, leere Getränkedosen und anderer Müll gefunden. Zudem entdeckte man einen Zettel mit der Aufschrift "Erster Oberösterreichischer Freiluftsaufverein", wie Bilder auf Facebook zeigen.

Ob die Fundstücke mit der Tat in direktem Zusammenhang stehen, konnte noch nicht geklärt werden. Beim Naturschutzbund geht man davon aus. Man habe schon lange damit zu kämpfen, dass "immer wieder Vandalen das Gebiet besuchen, Saufgelage abhalten, Drogen konsumieren und ihren Müll zurück lassen", heißt es und weiter: "Solchen Vandalen haben es jene Menschen zu verdanken, die friedlich die Natur genießen wollen, wenn Gebiete abgesperrt werden".

Nur noch zwei bis drei Vögel in Linz

Die Bruthöhle in den Linzer Traunauen im Bereich der Kremsmündung war die einzige bekannte ihrer Art in der Landeshauptstadt. In der näheren Umgebung konnten in den letzten Jahren nur noch zwei bis drei Vögel gezählt werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern an die Polizeiinspektion Kleinmünchen unter der Telefonnummer 059133 45 85100. Der Naturschutzbund kündigte verstärkte Kontrollen in dem Gebiet an.

