Eisschwimm-Weltmeister aus Goisern

David Haslauer gewann in Murmansk eine Gold- und eine Silbermedaille

Haslauer schwimmt jetzt wieder im heimatlichen Hallstättersee. Bild: Hörmand.

Eigentlich ging es ihm nur ums Dabeisein, doch dann hat er alle überrascht – und sich selbst am meisten. David Haslauer, Versicherungsvertreter aus Bad Goisern, gewann bei der Eisschwimm-Weltmeisterschaft in Murmansk den 500-Meter-Bewerb und holte sich über die 1000-Meter-Strecke die Silbermedaille. Bei einer Wassertemperatur von null Grad Celsius.

Der 24-Jährige betreibt den Sport erst seit einem Jahr. Im März 2018 nahm er nur aus Neugierde bei einem Eisschwimm-Bewerb im Hallstättersee teil. Er fing sofort Feuer für die eisige Leibesübung.

Was nicht untypisch für den gelernten Zuckerbäcker ist. Extreme Sportbewerbe in der heimatlichen Natur ziehen den Goiserer magisch an. Er nimmt an Bergläufen am Krippenstein ebenso teil wie an der Salzkammergut-Mountainbike-Trophy, wo er über die 210-Kilometer-Extremdistanz an den Start geht. Was sonst?

Beim Eisschwimmen ging er die Sache nach dem ersten Versuch systematisch an. „Du musst deinen Körper langsam an das kalte Wasser gewöhnen“, sagt der gelernte Zuckerbäcker. „Ich habe mit kalten Duschen angefangen und später meine Badewanne mit Schnee gefüllt.“

Auch beim Eisschwimmen selbst sei es wichtig, mit Bedacht vorzugehen und langsam ins Wasser einzutauchen. Einmal drin, hält es Haslauer aber lange aus. Für die 1000-Meter-Distanz braucht er im Training knapp 20 Minuten. Natürlich ohne Neoprenanzug und kälteschützende Hautcreme. „Das kalte Wasser ist gar nicht das Problem“, sagt er. „Schwierig wird es nur danach, wenn du dich wieder aufwärmen willst. Da zeigt dir dein Körper die Grenzen auf.“

Ungesund kann das Eisschwimmen jedenfalls nicht sein, denn seit er den Sport betreibt, hat Haslauer keinen Schnupfen mehr. Nur eine einzige Ausnahme gab es. „Zu Weihnachten habe ich zwei Wochen lang nicht trainiert“, sagt er. „Ich habe mich sofort erkältet.“

