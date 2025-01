Eisregen und Blitzeis steht bevor: "Orange" Wetterwarnung für ganz Oberösterreich

Blitzeis in allen Teilen des Landes: Morgen wird seitens der Wetterexperten in ganz Oberösterreich zu besonderer Vorsicht geraten. Weil eine Warmfront am Sonntag auch Niederschlag bringt, wird bereits ab den frühen Morgenstunden mit Eisregen und Blitzeis auf den Straßen gerechnet.

"Besonders achtsam sollte man zwischen 5 Uhr morgens und 15 Uhr am Nachmittag sein", sagt Maximilian Stärz von der Geosphere Austria den OÖNachrichten im Gespräch. "Zuerst fällt der Niederschlag als Schnee, dann wird er aufgrund der warmen Temperaturen in Regen übergehen. Wenn der dann am Boden wieder gefriert, wird es spiegelglatt". Im Durchschnitt sei mit 2 bis 7 Litern Niederschlag pro Quadratmeter zu rechnen. "Das ist für normalen Regen nicht sonderlich viel, für Eisregen allerdings sehrwohl."

In der Früh soll es vor allem im Westen regnen, im Laufe des Vormittags dürfte sich der Niederschlag und somit die Blitzeisgefahr auf ganz Oberösterreich ausweiten. Am stärksten betroffen sind die Landesteile vom nördlichen Alpenvorland bis ins Mühlviertel. Es gilt eine "orange" Wetterwarnung für ganz Oberösterreich bis 15 Uhr.

"Unfallgefahr ist beträchtlich"

Was eine Wetterwarnung "Orange" für Autofahrer in der Praxis bedeute? "Die Unfallgefahr ist hier schon beträchtlich. Vor allem kann die Glätte eben sehr plötzlich und unvermittelt auftreten", sagt Stärz. Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr seien zu erwarten: "Verkehrswege können teilweise unpassierbar sein". Auch eine Einschränkung des Flugverkehrs könne nicht ausgeschlossen werden. Vorsicht vor aufgrund der Eislast abbrechenden Äste sei zudem auch geboten. "Vereisungen an Freileitungen und Bäumen können außerdem regional die Stromversorgung unterbrechen", warnt der Experte.

Glatteisgefahr am Montag gebannt

Am Dreikönigstag hält dann der Föhn Einzug. Windig soll es nicht werden. Die Temperaturen dürften an der 10-Grad-Marke kratzen. Kälter als minus zwei Grad am Morgen soll es laut Prognose jedenfalls nicht werden. Generell präsentiert sich das Wetter am Feiertag harmonisch: Niederschlag ist nicht in Sicht, und auch der Wind bleibt schwach. Einziger Wermutstropfen sind die hohen Wolken, die den Sonnenschein trüben. "Die Glatteisgefahr jedenfalls ist am Montag bereits wieder gebannt", so Stärz.

Ungemütlich geht es am Dienstag weiter, wenn die nächste Kaltfront folgt. Die Sonne versteckt sich hinter dichten Wolken. Dazu kommt Regen, vor allem im Norden und Süden des Landes. In den Bergen kommt Neuschnee dazu. Die Schneefallgrenze dürfte laut Stärz allerdings nicht unter 800 Meter fallen.

Am Mittwoch soll das turbulente Wettergeschehen eine Pause einlegen. Jedoch ist bereits am Donnerstag mit der nächsten Kaltfront zu rechnen, so der Meteorologe. Dann wird Schnee bis in die Niederungen erwartet.

Autorin Franziska Giles Redakteurin nachrichten.at Franziska Giles