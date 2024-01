Eislaufen und Eisstockschießen auf Seen jetzt zu gefährlich? Das sollten Sie wissen

Das beliebte Eisstockschießen wird in den kommenden Tagen und Wochen wieder von Natureisflächen auf Hallen oder präparierte Eisbahnen wechseln müssen.

Eislaufen, Spazieren oder das in Oberösterreich besonders beliebte Eisstockschießen auf Natureis - sprich: auf zugefrorenen Teichen und Seen - sollte man in den kommenden Tagen lieber bleiben lassen. "Die Temperaturen werden deutlich wärmer, Nachtfrost ist jetzt einmal Geschichte", sagt Maximilian Stärz von GeoSphere Austria. Und damit auch die Sicherheit auf Natureisflächen.