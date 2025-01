Einwegpfand: Wie gut funktioniert die Rücknahme in Linz?

Seit 1. Jänner gilt in Österreich das neue Pfandsystem. Für Plastikflaschen und Getränkedosen fallen damit 25 Cent extra an. Allzu häufig findet man das Pfandlogo in den Supermärkten aber noch nicht. Derzeit sind noch viele vorrätige Produkte in Umlauf. Für sie gilt bis Ende des Jahres eine Übergangsfrist: Getränke ohne Kennzeichnung können noch bis Jahresende ohne Einhebung eines Pfandes verkauft werden, sofern sie vor dem 1. April 2025 abgefüllt wurden.

Rücknahme per Leergutautomat

Wer dennoch zu einer Pfandflasche greift, kann diese grundsätzlich in allen Verkaufsstellen zurückgeben, die gekennzeichnete Getränkeverpackungen ausgeben.

In der Linzer Innenstadt funktioniert das schon weitgehend reibungslos. Wer etwa bei Hofer (Linzerie), Eurospar (Passage) oder Billa Plus (Atrium) einkauft, kann dort seine leere Pfandflasche beim Leergutautomat zurückgeben. Auch Lidl (Landstraße) oder Denns BioMarkt (Göthekreuzung) bieten die Rücknahme per Automat.

Manuelle Rücknahme

In Drogeriemärkten wie dm oder BIPA am Taubenmarkt kann man seine Getränkeverpackung an der Kasse retournieren. Ähnlich ist es in vielen Bäckereien: Etwa bei Honeder (Herrenstraße) oder Resch & Frisch (Landstraße) nimmt das Verkaufspersonal leere Flaschen entgegen.

In allen Bäckereien ist die Pfandrücknahme allerdings noch nicht geregelt. Bei Danecker (Taubenmarkt) werden Getränkeverpackungen nicht entgegengenommen, obwohl sie dort zu kaufen sind. Auch bei Imbissständen ist teils keine Rücknahme möglich, so zum Beispiel bei Jörg’s Würsteltreff am Linzer Taubenmarkt.

