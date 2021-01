Einstieg zum Aufstieg: Wie dieser Winter sicher auf Touren kommt

Skitourengehen ist einfach. Felle rauf, Stockeinsatz, Aufstieg, Felle runter, Stockeinsatz, Abfahrt. Viel schwieriger ist die Planung und den gefassten Plan zu verwerfen, sollte er nicht zu den Begebenheiten im Gelände passen. "Viele der schönsten Skitouren in Oberösterreich sind unberührt, weil sie nicht im Internet auftauchen. Wir wollen den Leuten beibringen, wie sie diese abgelegeneren Touren selbst verantwortungsvoll planen können", sagt Hati Finsterer, Gründer der oberösterreichischen Alpinschule ALPS.

Keine Tour beginnt mit den Gedanken an die Abfahrt im unberührten Pulverschnee, sondern mit jenen über Steilheit, Hangausrichtung und die aktuellen Verhältnisse. Vorkenntnisse sind für Skitouren abseits von gesichertem Gelände genauso unabdinglich wie Suchgeräte bei Lawinenverschüttungen, Schaufel und Sonde.

Einsteigertag und Kompaktkurs

Weil der Drang nach draußen in diesem speziellen Winter so groß wie nie zuvor und noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, haben die OÖNachrichten in Kooperation mit ALPS die Möglichkeit geschaffen, die ersten unbeschwerten Schritte in die Welt der Skitouren in Begleitung von staatlich geprüften Bergführern zu setzen. "Unsere Philosophie ist es, den derzeitigen Boom in eine Richtung für ein verantwortungsvolles und schönes Skitourengehen zu lenken", sagt Finsterer.

Um ganz sicher auf Touren zu kommen, finden die Einsteigerkurse ab 8. Februar in geschlossenen Gruppen von maximal fünf Personen ab 14 Jahren statt. OÖN-Leser können zwischen einem Einsteigerhalbtag auf der Wurzeralm und einem dreitägigen Kompaktkurs mit täglicher Heimfahrt von verschiedenen Tourenorten in Oberösterreich wählen. Bei der Abfahrt kann zwischen der Skipiste und leichtem Gelände gewählt werden – je nach Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Schönste Touren im Toten Gebirge

"Es ist der optimale Skitourenkurs für alle, die schon auf der Piste Tourengehen und jetzt umsteigen wollen ins freie Gelände auf eine der schönsten Anfängerrouten, die es im Toten Gebirge gibt", sagt Finsterer. (geg, rela)

„Basic Instinct Family“-Skitour

„Die Teilnehmer bekommen von Anfang an eine professionelle Begleitung beim Skitourengehen“, sagt Hati Finsterer, Gründer der Alpinschule ALPS, über den Einsteigerkurs „Basic Instinct Family“-Skitour in Kooperation mit den OÖN. In wenigen Stunden erlernen die Teilnehmer in einfachen Schritten die Grundlagen für den Tourensport, darunter die richtige Schrittlänge und Gewichtsverlagerung sowie ein angemessenes Gehtempo.

Treffpunkt ist am Parkplatz der Talstation. Mit einem Shuttle geht es über den Pyhrnpass. Der Aufstieg erfolgt über die Hintersteineralm. Die Kosten für den Einsteigerkurs inklusive Leihausrüstung betragen 370 Euro pro Kleingruppe mit maximal fünf Teilnehmern plus Bergführer. 28 Termine stehen zwischen 8. und 14. Februar zur Auswahl. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeit mit OÖN-Card online unter

