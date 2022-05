Einsatzreicher Feiertag für die Bergrettung

Weil sich ein Tourist aus England beim Abstieg von der Goisererhütte verirrt hatte und in abschüssiges Gelände geraten war, wurden die Bergretter aus Bad Goisern alarmiert. Der Mann konnte schließlich vom Hubschrauber aufgenommen werden.

In Ebensee stürzte eine Wanderin beim Abstieg vom Brunnkogel auf dem Schafluckensteig so unglücklich, dass sie sich eine Unterschenkelfraktur zuzog. Die Ebenseer Bergretter rückten aus, auch hier half der Hubschrauber aus. Die Ortsstelle Steyr-Losenstein stand schließlich an der "Rinnenden Mauer" im Einsatz.