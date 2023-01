Einsatzkräfte in Wels mit Böllern beschossen

Auf einem Welser Spielplatz wurde ein aus einer Bierflasche gebastelter Molotowcocktail gezündet. Mehrere Mülleimer in der Stadt wurden in Band gesteckt, zumindest einer davon ebenfalls durch einen Molotowcocktail.

Vor einem Linzer Lokal feuerte ein 38-Jähriger kurz vor Mitternacht mehrmals willkürlich aus einer Schreckschusswaffe. Die Cobra nahm den Mann fest. Die Polizei stellte die Waffe samt Magazin und zwei Packungen Platzpatronen sicher. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

In der Harterfeldstraße in Leonding (Bezirk Linz-Land) jagten Unbekannte in der Silvesternacht eine Toilettenkabine in die Luft. Die Täter platzierten mehrere pyrotechnische Gegenstände in der WC-Anlage und zündeten diese. Die Anlage wurde dabei völlig zerstört, auch eine Hausmauer nebenan wurde in Mitleidenschaft gezogen.

In Ansfelden (Bezirk Linz-Land) sprengten Unbekannte am Abend eine Telefonzelle. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein pyrotechnischer Gegenstand in dem Hüttchen, das dabei vollkommen zerstört wurde, gezündet wurde.

In Neuzeug/Sierninghofen (Bezirk Steyr-Land) wurde ein 15-Jähriger im Ortsgebiet mit einem Rucksack voller Pyrotechnik erwischt: 74 Feuerwerkskörper stellte die Polizei sicher.

Am Neujahrstag setzte eine Gruppe Jugendlicher in Perg auf dem Vorplatz einer Schule mehrere Spraydosen und einen Benzinkanister mit Feuerwerkskörpern in Brand. Der Kanister explodierte und schmolz. Das Pflaster am Platz wurde dabei beschädigt.

In Linz sind die nach Jugendkrawallen zu Halloween befürchteten Zwischenfälle in der Silvesternacht ausgeblieben:

Einsatzreich war die Silvesternacht auch für die Feuerwehren in Oberösterreich:

