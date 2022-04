Einsatzhygiene: Das Feuer ist giftiger geworden

Spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie wissen wir als Gesellschaft, wie man richtig Hände wäscht. Im Grunde ist es gar nicht schwierig. Man muss nur dran denken und ein paar einfache Grundregeln befolgen. Ebenso verhält es sich mit der Einsatzhygiene. Diese wird immer wichtiger. Moderne Kunststoffe sind allgegenwärtig. Im Brandfall verwandeln sie sich oft in gesundheitsschädliche Stoffe wie Blausäure, Salzsäure oder krebserregende Substanzen. Das Feuer ist also im Vergleich zu früher giftiger geworden. Die freigesetzten Schadstoffe können über Mund, Atemwege, Schleimhäute oder Haut in den Körper gelangen. Doch nicht nur direkt beim Brand ist das ein Problem. Schadstoffe können auch ins Feuerwehrhaus und sogar nach Hause verschleppt werden. Kein Grund, in Hysterie zu verfallen und in das oft übertriebene Geheul über Feuer(wehr)krebs einzustimmen. Aber: Einige Grundsätze sollte man – wie beim Händewaschen – dennoch beachten. Immerhin gehört die eigene Gesundheit besonders geschützt.

Verrußte Helden sind passé

Noch vor wenigen Jahren hätte es sein können, dass dieser Autobrand ohne schweren Atemschutz gelöscht worden wäre. Doch in den heimischen Feuerwehren hat sich längst ein Bewusstsein für Einsatzhygiene breitgemacht: Das Bild des verrußten Helden gehört der Vergangenheit an. Auch Umkleideräume, die wochenlang nach Rauch riechen, sollte es nicht mehr geben. Dass Mensch und Material nach jedem Einsatz gereinigt werden, ist selbstverständlich. Dass jedes Mitglied im aktiven Dienst eine eigene Einsatzbekleidung hat, ist auch weitgehend Realität. Das Thema der Hygiene ist auch im Fahrzeugbau fix verankert und wird stets weiterentwickelt. In der Planung neuer Feuerwehrhäuser ist da durchaus noch Luft nach oben.

Bewusstsein schaffen

Das Bewusstsein für den Umgang mit Gefahrstoffen wird sich weiter verändern. Jede und jeder Einzelne im Feuerwehrdienst ist aufgerufen, die persönlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen im und nach dem Einsatz zu hinterfragen und zu verbessern. Bereits einfache Maßnahmen fördern den langen Erhalt der eigenen Gesundheit.

Handlungsweisen automatisieren

Um möglichst wenige Schadstoffe aufzunehmen, gilt es, gewisse Handlungsweisen zu automatisieren. Das beginnt beispielsweise schon beim Aufstellen der Fahrzeuge außerhalb des Kontaminationsbereiches. Überlegtes Vorgehen ist das Um und Auf. Die persönliche Schutzausrüstung und der bereitgestellte Atemschutz sind unbedingt anzuwenden.

Kontamination am Einsatzort

Unter „Kontamination“ versteht man ganz allgemein die Verunreinigung – von Gegenständen, Räumen, Wasser, Lebensmitteln oder Lebewesen – mit schädlichen Stoffen. Aufgrund verschiedener Umstände kann es selbst mit Schutzausrüstung zu einer Aufnahme von Schadstoffen kommen. Ziel der Einsatzhygiene ist es, diese Inkorporation zu minimieren.

Erste Dekontamination

Die effektive Dekontamination beginnt mit dem sofortigen und geübten Ablegen der verschmutzten Schutzkleidung. Direkt darauf folgt die Körperreinigung. So wird die Schadstoffbelastung minimiert. Die Maßnahmen beginnen gleich nach dem Einsatz.

Einfache Maßnahmen

In vielen Feuerwehren sind bereits einzelne Hygienemaßnahmen wie Stiefelwaschanlagen oder Spinde mit getrennten Fächern für Einsatz- und Privatkleidung verankert. Immer öfter gibt es aber auch umfassende Hygienekonzepte zur Reinigung und Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung.

Die „Hardware“ bereitstellen

Was nützt all das theoretische Wissen, wenn die benötigte Ausrüstung fehlt? Das gilt auch für Produkte der Hygiene wie Wäschesäcke für kontaminierte Bekleidung.