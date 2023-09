Einsatz auf A8: Schlepper flohen vor Polizei

Erneuter Schlepper-Alarm in Oberösterreich: Am Donnerstagvormittag wurde eine Polizeistreife auf der A8 im Bereich der Ausfahrt Meggenhofen (Bezirk Grieskirchen) auf einen Kastenwagen mit polnischer Zulassung aufmerksam. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs befanden sich mehrere Personen, die augenscheinlich nicht angegurtet waren.

Die Polizisten signalisierten dem Lenker mehrere Male, dass er anhalten solle. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltezeichen. Im Gegenteil: Der Fahrer stieg aufs Gas und fuhr weiter.

Bei der Ausfahrt Haag am Hausruck hielt der Lenker den Kastenwagen mitten im Ausfahrtsbereich an. Er und drei weitere Personen, alle vermutlich türkische Staatsbürger, flohen zu Fuß in angrenzende Maisfelder und Wälder. Eine Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief ergebnislos.

Die sechs verbliebenen türkischen Staatsangehörigen wurden nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen.

