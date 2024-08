Einsatz am Wolfgangsee: 62-jähriger Bootsführer gerettet

Am Wolfgangsee geriet ein Elektroboot auf der Fahrt von St. Wolfgang nach St. Gilgen (Flachgau) am Dienstagabend in einen Sturm Weil der E-Motor ausgefallen war, ließ sich das Boot nicht mehr steuern und trieb laut Polizei hilflos rund 200 Meter vor der Anlegestelle in St. Gilgen in rauer See.

Das Schiff wurde zufällig zu einer Boje des Jachtclubs St. Gilgen getrieben. Der 62-jährige Bootsführer aus Deutschland konnte es an der Boje festmachen und setzte einen Notruf ab. Wasserretter aus St. Gilgen und St. Wolfgang sowie Feuerwehrkräfte aus St. Gilgen konnten die Besatzung schließlich sicher an Land bringen.

