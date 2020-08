Das Gesicht ist gelb, die Lippen sind aufgesprungen und zerfranst. Sie sei nicht sicher, schreibt Nena Holguin in ihr Tagebuch, ob es wirklich ihr Freund ist, der da mit gesenktem Kopf über den Gletscher stolpert. Reinhold Messner, der stärkste Mensch, den sie kenne, total am Ende, ausgelaugt bis in die Seele.