Einsätze in Steyregg: So viel kostet ein Fehlalarm

Rund 1700 Mal pro Jahr müssen die Feuerwehren in Oberösterreich zu einem Einsatz ausrücken, der sich an der vermeintlichen Brandstelle als Fehl- oder Täuschungsalarm herausstellt. „Fast ausschließlich handelt es sich dabei um technische Fehlalarme“, sagt Markus Voglhuber, Pressesprecher des Landes-Feuerwehrkommandos. Betroffen seien davon vor allem Unternehmen, wenn beispielsweise Staub in den Feuermelder gelange und dann fälschlicherweise auslöse.