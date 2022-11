Einmal Winter und zurück: Das Wetter wechselt weiterhin im Tagestakt

Acht Tage hat der Winter noch Zeit, um endlich anzukommen. Zumindest in Hinterstoder ist das ein vorgezogener Weihnachtswunsch. Dort ist er zwar schon zum Vorstellungsgespräch vorbeigeschneit, eingestellt hat er sich auf der Höss aber noch nicht. Am 2. Dezember sollen dort die ersten Skifahrer auf die Piste gehen. Die Talabfahrt wird dann aber voraussichtlich noch nicht geöffnet sein: "In den kommenden Tagen schneit es zwar immer wieder, die Schneefallgrenze pendelt aber zumeist zwischen 800 und 1000 Meter Seehöhe", sagt Christian Ortner, Meteorologe bei der ZAMG.

Nicht nur die Schneefallgrenze, auch das Wetter ist in den kommenden Tagen ständig in Bewegung. "Es bleibt durchgehend wechselhaft", sagt Ortner. Heute, Donnerstag, besteht – vor allem im Salzkammergut – zum ersten Mal Glättegefahr. Tagsüber bleibt der Himmel bei maximal acht Grad wolkenverhangen, immer wieder regnet es. Zwischendurch kann der Westwind Lücken in die Wolkendecke reißen, die Sonne traut sich aber nur zaghaft hervor. Am Freitag wird sie mutiger, wird aber schnell von der nächsten Störung zurückgedrängt: Am Abend beginnt es wieder verbreitet zu regnen, oberhalb von 900 Metern Seehöhe schneit es. Den ersten Lichtblick gibt es dann erst wieder am Sonntag: Nach trübem Tagesbeginn wird es zunehmend sonnig, es bleibt bei sieben Grad trocken. Und am Montag? Beginnt alles wieder von vorne. Sonnenschein, dichte Wolken, Regen und Schneefall. Wesentliche Änderungen sind derzeit nicht in Sicht.