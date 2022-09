Einmal im Monat servieren besondere Menschen in Ottensheim Mehlspeisen

Kurz vor dem ersten Samstag im Monat herrscht in der Wohngemeinschaft "Ottensheimat SAT" (Institut Hartheim) für Menschen mit Beeinträchtigung stets reges Treiben. Die Küche wird in eine Backstube verwandelt. Betreuer wie auch Bewohner rühren, kneten und mixen eifrig, denn es gilt mehrere Mehlspeisen aus biologischen Lebensmitteln herzustellen.

Grund für den Aufwand ist der sogenannte "PostSamstag", zu dem die Wohngruppe seit Herbst 2020 einmal im Monat in Johanna Bökers und Reinhold Feizlmayrs Gasthof zur Post in Ottensheim einlädt. "An diesem Tag servieren wir unsere Mehlspeisen von 11 bis 17 Uhr gegen freiwillige Spenden", sagt Martina Öllinger, Mitarbeiterin von "Ottensheimat SAT". Die Bewohner würden sich immer sehr darauf freuen, "denn sie erfahren dadurch Wertschätzung und haben die Möglichkeit, mit den Menschen in Ottensheim in Kontakt zu treten". Nächste Woche laden sie wieder zum "PostSamstag" ein. "Wir freuen uns auf viele nette Gäste", sagt Öllinger.