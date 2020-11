Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hat gestern in Linz angekündigt, dass es in Oberösterreich eine neue Verordnung geben werde, die das Verweilen und Konsumieren in Einkaufszentren und Malls untersagt. Das Einkaufen in den Geschäften bleibe freilich erlaubt. "Einkaufen ja – abhängen nein": Salopp lasse sich die geplante Regelung auf diese Formel bringen, heißt es aus dem Landhaus.