Einkaufszentren in Oberösterreich setzen auf Information und Platz

Man ist interessiert, dass die Versorgung aufrechterhalten wird. Wie im Haid-Center in Ansfelden merke man auch einen Besucherrückgang, sagte Geschäftsführer Thomas Heidenhofer.

Auf den Toiletten und an den Eingängen wurden Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt, Informationen, wie man sich am besten schützt, werden auf den Displays gespielt und größere Events und Veranstaltungen wurden abgesagt. Ein beratender Beirat soll installiert werden. "Wir sind mit einer Ärztin deswegen in Kontakt und arbeiten proaktiv mit den Behörden zusammen", sagte Heidenhofer. Er schätzt, dass diese Woche ohnehin rund 20 Prozent weniger Leute gekommen seien. Bezüglich der Betreuungspflichten für Kinder, die ab kommender Woche schulfrei haben, entscheide jede Firma eigenständig. Man sei aber interessiert, die Versorgung aufrecht zu erhalten.

"Wir sind neugierig, wie die Jugendlichen reagieren, die ab nächster Woche schulfrei haben", meinte Heidenhofer. Sie frequentieren das Einkaufszentrum gern, um dort abzuhängen. Diese Woche waren weniger Teenies da und dank der großzügigen Architektur sei genug Platz, um die empfohlenen Abstände zueinander einzuhalten. Auch die Restaurants wurden angewiesen, Gäste mit Abstand zueinander zu platzieren, in große Kinosäle werden nur 100 Leute gelassen, die kleineren zu maximal 50 Prozent gefüllt - "bei freier Platzwahl". Geschäfte zu schließen sei derzeit nicht geplant, "wir versuchen, keine Menschenansammlungen zu generieren" und man beobachte die Situation.

Im Haid-Center, wo wochentags durchschnittlich 11.000 bis 11.500, an Samstagen bis zu 25.000 Menschen einkaufen, herrscht bei der Besucherfrequenz "ein marginales Minus" wie Center-Manager Johann Koini berichtete. "Es wäre ja komisch, wenn wir nichts merken würden." Es gehe einfach ruhiger zu. Bereits vor eineinhalb Wochen sei aufgefallen, dass etliche Leute Vorräte an Mineralwasser und Lebensmitteln anlegen. Dramatisch sei die Lage aber nicht. Es wurden vermehrt Spender zur Händedesinfektion aufgestellt, Aushänge, in denen auf häufiges Händewaschen und andere Verhaltensmaßnahmen hingewiesen wird, gemacht und die Mieter über die Situation informiert.

An die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen appellierte Monika Sandgruber, die Geschäftsführerin des Passage City Centers in Linz, auch in Bezug auf Hygiene. Die Toiletten und öffentlichen Bereiche würden wie immer sauber gehalten, es gebe Spender mit Reinigungsmitteln. Derzeit sei der Betrieb noch nicht beeinträchtigt, man setze die Vorgaben der Regierung um.

