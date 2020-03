Eingeschränkter Parteienverkehr auch bei der Polizei

Wegen dem Coronavirus wird auch in den Ämtern der Landespolizeidirektion der Parteienverkehr eingeschränkt. Anliegen sollen, wenn möglich, telefonisch oder per Email vorgebracht werden. "Notwendige polizeiliche Amtshandlungen und die Aufnahme von Strafanzeigen sind hiervon selbstverständlich unberührt", stellt die Polizei in einer Meldung am Sonntag fest. Alle Polizeiinspektionen bleiben geöffnet. Polizisten sollen nicht notwendigen, persönlichen Kontakt aber vermeiden.

So wird der Parteienverkehr auf den Polizeikommissariaten Steyr und Wels drastisch eingeschränkt. Tel.: 059133 46 5555

Beim der Führerscheinstelle entfällt der Führerscheinaustausch und die Ausstellung von Führerscheinduplikaten. Außerdem gibt es keine amtsärztliche Untersuchung ohne Ladung. Entzugsakten werden aber weitergeführt. Telefonnummer (Wels): 059133/475210 oder 5211, Führerscheinentzug: 059133/475340

Auskünfte nur mehr telefonisch

Auskünfte zu Vereins-, Versammlungs-, Waffen-, Sprengmittel- und Pyrotechnikangelegenheiten werden nur mehr telefonisch oder per Email erteilt. Vorsprachen wird es nur in Ausnahmefällen geben. Anträge für Strafregisterauszüge werden nur mehr schriftlich entgegengenommen. Die Bezahlung erfolgt bei der Abholung. Auch Anträge auf Akteneinsicht sollen schriftlich eingebracht werden. Die Foto-Erfassung für die E-Card wird nur nach Terminvereinbarung durchgeführt. Bereits ausgestellte E-Cards ohne Foto behalten ihre Gültigkeit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.