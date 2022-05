Eingeschleppte Stechmücke als Krankheitserreger

Ein Gesundheitsrisiko stellt die Asiatische Tigermücke dar, weil sie mit ihren Stichen u. a. das Chikungunya-, das Dengue- und das Zika-Virus übertragen kann. Zusätzlich zum bundesweiten Monitoring der AGES betreibe das Land Oberösterreich daher ein eigenes Überwachungsprogramm, um die kleinen Blutsauger rechtzeitig erkennen zu können, sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP).

Eine Sichtung in Linz

Die Asiatische Tigermücke wurde bisher vor allem in Wien und Graz gesichtet, im Vorjahr gab es aber auch einen Fund in Linz. Laut Haberlander gibt es ein paar einfache Maßnahmen, die alle Gartenbesitzer befolgen können, um der Ausbreitung der Mücke entgegenzuwirken. Brutstätten dieser Insekten sind demnach Pfützen, die mindestens eine Woche stehenbleiben.

Pfützen im Garten vermeiden

Daher sollte man diese auf Balkonen, Terrassen oder in Gärten erst gar nicht entstehen lassen. Es wird empfohlen, Wasser in Blumentopfuntersetzern, Vogeltränken etc. einmal pro Woche zu entleeren und Regentonnen abzudecken. Anders als die heimischen Mücken sind die Tigermücken auch tagsüber aktiv. Markant ist ihre Färbung: schwarz mit weißen Streifen auf Körper und Beinen.