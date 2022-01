"Einflussreichste Arbeit": Preis für JKU-Forscher

Der Preis beweist, dass es Jahre dauern kann, bis sich der Wert von Grundlagenforschung zeigt.

In der Arbeit, die an der Universität Bremen entstand, erarbeiteten Wille und seine Kollegen ein Konzept dafür, wie die Anweisungen, die Menschen Quantencomputern erteilen, so übersetzt werden können, dass diese sie verstehen und ausführen können: "Damals war das alles noch Theorie, auch Quantencomputer gab es nur auf dem Papier. Mittlerweile sind sie Realität, und große Player wie Google investieren riesige Beträge in Forschung und Entwicklung."

Blutwertmessung per Chip

An der Johannes Kepler Universität, an der Wille seit 2015 lehrt, leitet er das Institut für integrierte Schaltungen, zudem ist er wissenschaftlicher Leiter des Software-Kompetenzzentrums Hagenberg. Dort forscht er neben Quantencomputern zum Beispiel auch an Mess-Implantaten, die Blutzuckerwerte ständig überwachen. Seine größte Leidenschaft gilt aber dem Quantencomputer: "Weil er unglaublich leistungsfähig ist und wirklich einen riesigen Schritt nach vorne bedeuten könnte."