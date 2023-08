"Einfach weiter so? Das kommt nicht in Frage!"

Ein Jubiläum als Weckruf für die Zukunft. Beim Festakt zum 200. Jahrestag des Erwerbs der Herrschaft Greinburg durch seine Familie sprach sich Erbprinz Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha, zugleich Geschäftsführer der Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha’schen Familie dafür aus, die Herausforderungen des Klimawandels ernst zu nehmen und entsprechend der zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten unserer Zeit darauf zu reagieren: "Einfach weiter so? Mit dem Hinweis, dass wir als kleiner Teil in der Welt ohnehin nur wenig ändern könnten? Das kommt nicht in Frage!"

So wie sich sein Vorfahre Prinz Albert, Ehemann von Königin Victoria von England, um die Modernisierung der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert verdient gemacht habe – etwa mit automatischen Türen zur besseren Durchlüftung von Ställen oder Einrichtungen zur Milchkühlung – gelte es jetzt, sich für die Folgen des Klimawandels zu wappnen. Gerade in der Forstwirtschaft, dem wichtigsten Standbein des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha, zeigten sich die Auswirkungen sehr konkret: "Wir ändern schon jetzt unsere Bewirtschaftungsmethoden, um eine höhere Baumartenmischung zu erreichen. Der Einsatz einer Biomasse-Heizung und einer PV-Anlage machen Schloss Greinburg außerdem zu einem der ersten klimaneutralen Schlösser in Österreich."

Pläne für Windkraftanlage

Diesen Weg der Nachhaltigkeit werde das Haus Sachsen-Coburg und Gotha in seinen Besitzungen in Deutschland und Österreich weiter beschreiten. Auch mit Initiativen zur Erzeugung von Strom aus Windkraft. "Wir sollten unsere Forstflächen für die Windkraft nutzen, wenn es sich mit den Prinzipien von Natur- und Landschaftsschutz vereinbaren lässt", verwies der Erbprinz auf Pläne zur Errichtung einer Windkraftanlage im Grenzgebiet von Königswiesen und St. Georgen am Walde im Unteren Mühlviertel. Dass Oberösterreichs Landespolitik beim Ausbau der Windkraft derzeit eher auf der Bremse steht, sieht Erbprinz Hubertus als Ansporn für zusätzliche Aufklärungsarbeit. Denn die Gespräche auf Gemeindeebene würden recht positiv verlaufen und auch in der Bevölkerung würde die Nutzung von Windkraft mehrheitlich positiv gesehen.

Den Jahrestag "200 Jahre Herrschaft Greinburg" feierte das Haus Sachsen-Coburg und Gotha mit einem Empfang am Freitagabend sowie freiem Eintritt für Schlossbesichtigungen am Sonntag.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner