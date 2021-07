Eineinhalbjähriger stürzte beim Spielen aus Fenster

Beim Spielen mit seinen Geschwistern ist am Mittwochvormittag in Aurolzmünster im Bezirk Ried im Innkreis ein eineinhalbjähriger Bub aus dem Fenster gefallen und rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der kleine Damian wurde von einem Notarztteam ins Krankenhaus gebracht. Er hatte augenscheinlich nur eine leichte Kopfverletzung erlitten. Aus dem Spital in Ried hieß es, der kleine Patient müsse nicht intensivmedizinisch betreut werden, er bleibe zur Beobachtung auf der Normalstation.

Nach Sturz bei Bewusstsein

Laut Polizei hielten sich der Bub und die Geschwister im ersten Stock des Wohnhauses auf. Der Eineinhalbjährige wanderte dann vom Kinderzimmer ins Wohnzimmer, wo er ein mit Dreh-Kippverschluss versehenes Fenster öffnen konnte und dann hinunterstürzte.

Es war ein Nachbar, der den neben dem Gehsteig kauernden Buben fand und ihn seinen Eltern übergab. Laut Polizei war das Kind bei Bewusstsein und ansprechbar. Rettung und Notarzt rückten daraufhin aus.