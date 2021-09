Endlich noch einmal Sommer. Das haben sich am Wochenende viele Oberösterreicher gedacht. Nach mehreren trüben und regnerischen Tagen kamen Wanderer, Ausflügler und See-Besucher bei blauem Himmel und Sonnenschein voll auf ihre Kosten. Und das Wetterhoch hält an.

Auch in der letzten Ferienwoche wird es so richtig warm. "Am Montag und Dienstag wird das Wetter ähnlich sonnig werden wie am Sonntag. Lediglich am Dienstag können einige ausgebreitete Wolkenfelder durchziehen. Die maximalen Temperaturen betragen 25 Grad", sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Ab einer Temperatur von 25 Grad spricht man in der Meteorologie von einem Sommertag.

Attersee hat noch 21 Grad

Für Mittwoch und Donnerstag prognostiziert der Meteorologe Tageshöchstwerte bis zu 27 Grad. In den Nächten und in der Früh wird es auch in den kommenden Tagen aufgrund des klaren Himmels kühl werden. Das warme Wetter bleibt den Oberösterreichern auch Richtung Wochenende erhalten. "Es kann zwar sein, dass etwas mehr Quellwolken auftauchen, Niederschlag zeichnet sich jedoch nicht ab", sagt Haslhofer.

Ein Sprung ins kühle Nass ist zumindest an den Nachmittagen problemlos möglich. Der Attersee hatte am Wochenende immerhin noch 21 Grad, deutlich kühler der Traunsee mit 16 Grad.

"Wenn das Wetter jetzt noch einmal länger schön und warm mit Temperaturen über 25 Grad bleibt, rechne ich damit, dass von Tag zu Tag mehr Besucher ins Freibad Ried kommen", sagt Peter Geisböck, Abteilungsleiter Sport und Freizeit der Stadtgemeinde Ried im Innkreis. Das Wasser in den beiden Becken wird mit Geothermie und Solarenergie auf rund 25 Grad beheizt.

Der heurige Badesommer sei durchwachsen gewesen, vor allem im August habe es selten länger anhaltende Schönwetterphasen gegeben, sagt Geisböck. Das Rieder Freibad hat noch bis Ende der Woche geöffnet. Wenn das spätsommerliche Wetter noch länger anhält, wird möglicherweise um eine Woche verlängert. (tst)