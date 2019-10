Eine Woche der Fairness

Der "friday for future" ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Der "coffee for future" wird es spätestens ab 3. November werden. Der Kaffee, der zu gleichen Teilen aus Mexiko und Uganda stammt, ist eines von vielen fairtrade-Produkten, die ab 3. November an 450 Standorten in Oberösterreich angeboten werden. Mit diesen Produkten will das Land Oberösterreich in der Woche der Entwicklungszusammenarbeit, die bis 10. November dauert, ein Zeichen für den fairen Handel setzen. "Durch den Kauf der Produkte sollen die Lebensverhältnisse in ausgewählten Regionen spürbar verbessert werden", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Im Jahr 2019 investiert das Land Oberösterreich 2,1 Millionen Euro in die Verwirklichung diverser Projekte in der Entwicklungshilfe.

