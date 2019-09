Eine Volksschule aus lauter Holz

"Ein Schüler hat drei ‘Lehrer’: seinen Pädagogen, die Mitschüler und den Raum", zitiert die für Bildung zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) eine alte Schulweisheit. Was den Raum betrifft: Da gilt Holz als bester Lehrmeister. Und weil es nach der Borkenkäfer-Invasion in Massen anfällt, bietet sich Holz jetzt als idealer Baustoff auch im Schulbereich an.

Gestern stellten Haberlander und Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) zwei Pilotprojekte vor: die Volksschule in St. Martin im Mühlkreis und den Hort in Walding. 2012 war die Volksschule in Weyer die erste im Land, die aus Holz gebaut wurde. Ende 2020 wird die Volksschule in St. Martin folgen. 1955 erbaut, muss sie saniert werden. "Doch das käme teurer als ein Neubau aus Holz", so Bürgermeister Wolfgang Schirz (ÖVP). Den Grund hat die Gemeinde bereits erworben.

"Im Bezirk Rohrbach ist Holz ein wichtiger Rohstoff, unsere Baufirmen sind Vorreiter", so Schirz. Außerdem punktet Holz mit kurzer Bauzeit. Das Projekt ist Teil der Holzbauoffensive des Landes. Holz liegt im Trend: Schon 37 Prozent der "Häuslbauer" ziehen es etwa im Raum Rohrbach mineralischen Baustoffen vor. Sein großer Vorteil im Bildungsbereich: Es tut Kindern gut. "Eine Grazer Studie zeigt, dass sie in Holzbauten weniger Stress empfinden", sagt Johannes Hanger von proHolz OÖ.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at