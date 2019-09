Eine untypische Biene und Schaden für den Schädling

Holzbiene: In Mitteleuropa gibt es nur drei Arten dieser speziellen Bienen. Und anscheinend fühlen sie sich in Marion Fischers Garten wohl. Anders als ihre farbenfroheren Artgenossen graben Holzbienen ihre Nester in das Innere von Bäumen. Wird ein Nest von mehreren Bienen benutzt, kann es bis zu drei Meter lang werden.

Holzbiene bei Nektarsuche

Heupferd und Kartoffelkäfer: Wolfgang Schwarz braucht keine Pestizide. Er hat ein Grünes Heupferd im Garten, das unliebsame Gäste beseitigt. Der ursprünglich aus Mexiko stammende Kartoffelkäfer kann innerhalb kürzester Zeit ganze Felder kahl fressen. Bei Gefahr scheidet er ein Wehrsekret ab. Dieses hat ihm im diesem Fall nichts genutzt. Er wurde vom Grünen Heupferd verspeist.

Machen auch Sie bei der Aktion "Schau aufs Land" mit und schicken Sie uns Ihre Beobachtungen an natur@nachrichten.at.

