"Eine Tragödie": Mühlviertler Gemeinde trauert um Sägewerksbesitzer (30)

Der 30-jährige Besitzer eines Sägewerks wurde von dem Hubarm eines Radladers eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er am Unglücksort verstarb. Lesen Sie auch: Von Hubarm erdrückt: 30-jähriger Mühlviertler starb bei Arbeitsunfall "Er hat für die Arbeit gelebt" Das Opfer ist der Sohn des Bürgermeistes und im Ort sehr bekannt. Außer "Tragödie" fand am Mittwoch aber noch niemand so recht die Worte für den Unfall. Besonders herausfordernd ist die Situation wohl für den Vater, der seinen