Eine Technikerin, die garantiert nichts anbrennen lässt

Eine berufliche Zukunft in der Kunststofftechnik schien für Hannah Zeilinger mehr als nur unwahrscheinlich. Jahrelang erzählte sie stolz, dass sei einmal Lehrerin werden wolle. Bis ein Auslandsaufenthalt ihre Meinung änderte.

"Mein Opa war Volksschullehrer und hat mir immer so von seinem Beruf vorgeschwärmt. Lange Zeit gab es in meiner Vorstellung nichts Größeres, als mein Wissen an Jüngere weiterzuvermitteln", sagt die 23-Jährige.

Zufallstreffer

Dass sie nach ihrer Matura im Musikzweig des BORG Ried im Innkreis, studieren würde stand für Hannah Zeilinger fest. Doch welches Studium sie wählen sollte, wusste sie zunächst nicht.

"Ich musste nach der Schule einfach meinen Kopf freibekommen", sagt die begeisterte Musikerin. In Irland fand sie die gewünschte Auszeit. Aus ursprünglich geplanten acht Monaten als Au-pair bei einer einheimischen Familie wurden zwei Jahre.

"Nach Irland habe ich mich umgesehen, welche Studien in Linz angeboten werden. Und es schien fast so, als hätte das Kunststofftechnik-Studium mich gefunden. Ich habe meine Entscheidung noch kein einziges Mal bereut", sagt die Studentin, die aktuell ihre Bachelorarbeit schreibt.

Neben dem Studium engagiert sich Zeilinger in ihrer Heimatgemeinde Reichersberg für die Feuerwehr. Hier ist sie seit mittlerweile neun Jahren im Einsatz.

Traumberuf Technik

