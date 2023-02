Eine Stunde länger ausgehen? Tauziehen um neues Gesetz

Die Jugendjahre sind für viele eine verwirrende Zeit. In Oberösterreich trägt dazu das Jugendschutzgesetz seinen Teil bei. Denn anders als in allen anderen Bundesländern gilt hierzulande: Unter 14-Jährige dürfen bis 22 Uhr alleine in der Öffentlichkeit unterwegs sein, 14- bis 16-Jährige bis Mitternacht. Im restlichen Österreich gelten die Ausgehzeiten 23 bzw. 1 Uhr.