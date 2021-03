Stahlkanten, Belag, Aluminium- und Glasfaserlagen sowie diverse Holzkerne landen in einer Form. Eine Presse vereint die Teile zu einem fertigen Ski. So werden, wenn auch sehr vereinfacht dargestellt, seit 50 Jahren Skier gefertigt. Hermann Fankhauser studiert an der Fachhochschule Wels und arbeitet für Atomic an einer neuen Weise, Skier herzustellen – seiner "streng geheimen Masterarbeit".