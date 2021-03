Eine Skisaison, wie sie niemand mehr erleben möchte

Berühmt wollte Helmut Holzinger nie werden. Schon gar nicht auf diese Art und Weise. Sein Name schaffte es am 28. Dezember des vergangenen Jahres dennoch in viele deutsche Zeitungen. Immer verbunden mit Hinterstoder, wo der 58-Jährige Geschäftsführer der Seilbahnen (HiWu) ist – und meist in einem Satz mit der Tiroler Gemeinde Ischgl.