Wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich Späne. Und wenn die 200 Schüler der Berufsschule Kremsmünster fünf Tage in der Woche nicht nur hobeln, sondern auch sägen, stämmen, drechseln und schleifen, fallen eine ganze Menge Späne und Holzabfälle an. 250 Kilogramm in der Woche, um genau zu sein.