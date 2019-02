Eine Schaukel, viel Streit und die Suche nach Lösungen

HINTERSTODER. Neun Jahre ist es her, dass sich die Situation in der Pyhrn-Priel-Region erstmals aufschaukelte. Jetzt werden die Pläne dahingehend immer konkreter.

2010 wurde öffentlich bekannt, dass die Höss in Hinterstoder mit der Wurzeralm in Spital am Pyhrn über das Warscheneck mit einer Skischaukel verbunden werden soll. Auch ein neues Skigebiet in Vorderstoder war in die Pläne integriert. Die Aufregung von Naturschutzorganisationen und alpinen Vereinen war groß, das Projekt wurde vorerst zurückgezogen. Vier Jahre später folgte ein neuer Versuch. Aber auch dem Tunnel, der vom Schafferteich in Vorderstoder zum Frauenkar hätte führen sollen, wurde wegen naturschutzrechtlicher Bedenken eine Absage erteilt.

Bis April 2017 wurde weiter hitzig diskutiert. Dann war die Verbindung durch ein neues Rechtsgutachten endgültig vom Tisch. Seither wird in der Region fieberhaft nach Lösungen gesucht, um das Skigebiet doch noch zu erweitern. Eine davon könnte nun die Verbindung zwischen Vorderstoder und Hinterstoder werden.

Bereits fixiert sind zwei neue Wagen für die Standseilbahn der Wurzeralm (2020), eine neue Zehner-Kabinenbahn für den Frauenkarlift (2021) und eine neue Seilbahn in Hinterstoder, die fast zur Gänze auf der bestehenden Trasse der Hössbahn verläuft (2020).

