Eine Million Euro als Schenkung für die Krebsforschung

Linz-Textil-Hauptaktionär Dionys Lehner schenkt der Linzer Johannes-Kepler-Uni eine Million Euro aus seinem Privatvermögen. Diese Mittel werden dem Lehrstuhl des Hämatologen und internistischen Onkologen Clemens Schmitt für die Krebsforschung zur Verfügung stehen.

Die Spende von Dionys Lehner wird für Grundlagenforschung im Bereich der Krebstherapie eingesetzt und bringt hier eine Aufstockung des Forschungsbudgets. Für das erste Projekt werden 250.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Rektor Meinhard Lukas bedankt sich im Namen der JKU bei Dionys Lehner: „Eine solche Schenkung zur Förderung der Grundlagenforschung ist nicht nur für die JKU, sondern für den gesamten österreichischen Universitätsstandort etwas Besonderes. Damit werden Forschungsprojekte angeschoben, die Entwicklungen in der Krebsforschung auf Jahre hinaus prägen können. Es würde uns freuen, wenn die großzügige Zuwendung von Doktor Lehner eine Vorbildwirkung entwickelt. In England und den USA werden große Teile universitärer Forschung durch private Spenden finanziert. Auch das macht diesen Hochschulraum so wettbewerbsfähig.“

„Leute, die in der Wirtschaft tätig sind, sehen, wo es Investitionen braucht. Und das gilt auch für medizinische Grundlagenforschung. Nur dank dieser Forschung überleben mehr und mehr Menschen eine Krebserkrankung. Mir persönlich bereitet es große Freude, einen Beitrag für die onkologische Forschung der jungen Linzer Medizinischen Fakultät zu leisten“, begründet Lehner diesen Schritt.