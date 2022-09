Eine Messe für Zukunftspioniere

160 Aussteller – darunter 55 aus Oberösterreich – präsentieren bei der WeFair im Design-Center ihre Ideen und Produkte für eine bessere Welt. Die Palette reicht von handwerklich gefertigten Öko-Teppichen über die Trends bei fairer Mode bis hin zu regionalen Bio-Spezialitäten und klugen Ideen zur Rettung des Planeten.

Eines der Highlights: das deutsche Label Langbrett. "Das ist eine Gruppe von Surfern und Naturliebhabern, die den Guppyfriend erfunden haben", erklärt Wolfgang Pfoser-Almer, Geschäftsführer der WeFair. "Da steckt man synthetische Materialien hinein, bevor man sie in die Waschmaschine gibt. Das Geniale dabei: Der Beutel lässt kein Mikroplastik durch. Eine simple Lösung für ein so großes Umweltproblem."

Noch ein Beispiel gefällig? Das Duo "Snorre". "Die zwei jungen Wiener fertigen stylische Pflanzgefäße aus alten Lattenrosten und haben damit schon mehrere Designpreise gewonnen."

Neu ist heuer auch das sogenannte "grüne Brett", eine Plattform, die nachhaltige Jobs vermittelt.

Strategien gegen die Krisen

Und genau darum geht es bei der WeFair, die heuer schon zum 15. Mal stattfindet: "Ideen zu schmieden und Wege in eine bessere Zukunft aufzeigen", sagt Pfoser-Almer. Das sei in Zeiten einer der schlimmsten Energiekrisen so wichtig wie nie zuvor, betonte auch Grünen-Landesrat und Schirmherr der Veranstaltung Stefan Kaineder bei der Pressekonferenz. All die Themen, die uns jetzt so intensiv beschäftigten, würden auf der WeFair schon seit Jahren diskutiert: von erneuerbarer Energie bis Klimaschutz, von regionaler Produktion und biologischer Landwirtschaft bis hin zum Artenschutz. "Man könnte sagen: Die WeFair hat alle Strategien zur Bekämpfung der Krise praktisch schon in ihrer Gründungs-DNA."

Weitere Infos zur Messe: