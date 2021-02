Eine malerische Karriere in der Technischen Physik

LINZ. Der Liebe wegen übersiedelte Margherita Matzer von Graz nach Linz. Weil ihr das Studium an der Linzer Johannes-Kepler-Universität (JKU) so gut gefiel, blieb sie auch in Linz. Selbst als ihre Beziehung zerbrach.

"Physik hat mich schon in der Schule interessiert", sagt die 32-Jährige. "Als ich Technische Physik studieren begann, tat ich mir etwas schwer. Da musste ich mich aber nur durchbeißen." Ihr schönster Karrieremoment? Der Abschluss des Masterstudiums "Nanoscience and -technology" mit Auszeichnung. "Ich war sehr stolz, da ich wusste, dass ich es jetzt geschafft habe", sagt die begeisterte Kletterin, die auch im Berufsleben keine Hürde scheut. Aktuell absolviert sie ein Doktorat an der Kepler-Uni.

Als sie ihr Bachelorstudium in Technischer Physik an der JKU abgeschlossen hatte, ging es für Anna Oelsch gleich mit dem Masterstudium weiter. Und dem Lehramtsstudium Physik und Bildnerische Erziehung. "Für meine persönliche Zukunft wünsche ich mir, einen Beruf zu finden, in dem mein wissenschaftlicher Forscherdrang mit meiner künstlerischen Kreativität kombiniert sind", sagt die 23-Jährige, die leidenschaftlich gerne reitet, singt und tanzt. Ihr erster Berufswunsch wäre eigentlich Tierärztin gewesen: "Bis mir erklärt wurde, dass ich die Tiere dann aufschneiden müsste, um ihnen zu helfen."

„Traumberuf Technik“

Heuer findet „Traumberuf Technik“ virtuell statt. Am Mittwoch, 24. Februar, können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen von 9 bis 11 Uhr in die digitale Welt der technischen Berufe eintauchen.

Und erhalten in 42 Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der Linzer Johannes Kepler Universität und den Fachhochschulen Oberösterreichs. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Universität und der Fachhochschule Oberösterreich, ebenso der Landesschulrat und die Wirtschaftskammer OÖ.

Web-Tipp: www.traumberuftechnik.at

