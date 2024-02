Eine Kulturhauptstadt in Schwarz und Weiß

Schwarz-Weiß-Malerei in der Kulturhauptstadt 2024

In der Kulturhauptstadt riecht es nach Käse. Die Nase rümpft hier niemand, an einem Freitagvormittag gehört das in Bad Ischl genauso zum Programm wie die Kaiservilla ins Stadtbild. Wochenmarkt, geschäftiges Treiben zwischen Gebirgshonig und Hirschrohschinken. Es wird gegrüßt, geratscht und gelacht. Die Feiertage stehen bevor, Faschingszeit im Salzkammergut.