Eine Krone voller Sternnarzissen

Es ist das größte Blumenfest Österreichs, das jährlich tausende Gäste in das Ausseerland lockt: das Narzissenfest, das in diesem Jahr zum 63. Mal stattfindet. Der Höhepunkt für viele Besucher ist der Festsonntag am 4. Juni, bei dem die Narzissenfiguren in ihrem weißen Blütenkleid im Zentrum von Bad Aussee bestaunt werden können. Durch das neue Konzept, den Festsonntag nur an einem Austragungsort zu feiern, haben die Gäste "genügend Zeit, die Figuren zu besichtigen und zu fotografieren", sagt Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins.

Das vielfältige Programm hält von 1. bis 4. Juni viele Besonderheiten bereit. Für drei junge Frauen kann bereits am Abend des 1. Juni ein großer Traum in Erfüllung gehen. Denn an diesem Tag werden die neuen Narzissenhoheiten gekrönt. "Das ist ein Moment, den man nie vergisst", sagt die amtierende Narzissenkönigin Lisa Weinhandl.

Bewerbung als Hoheit

Mit ihrer Narzissenprinzessin Katharina Thomanek hat sie sich vor einem Jahr beim Casting für die Narzissenhoheiten den Fragen der hochkarätigen Jury gestellt. Das Wichtigste dabei: "Einfach sich selbst treu bleiben. Wenn man sich beim Casting verstellt, dann merkt das die Jury sofort", sagt Weinhandl. "Es ist nicht gut, eine Rolle zu spielen, nur um Narzissenhoheit zu werden. Immerhin vertritt man ein ganzes Jahr lang das Ausseerland bei zahlreichen Veranstaltungen", ergänzt Katharina Thomanek.

Begeisterung für die Region Ausseerland-Salzkammergut und ihre Traditionen sowie ein gutes Auftreten sind die besten Voraussetzungen für eine Narzissenhoheit. Noch bis 28. April können Kandidatinnen im Alter zwischen 18 und 30 ihre Bewerbung, bestehend aus Lebenslauf, zwei Fotos und einigen Zeilen, warum sie Narzissenhoheit werden möchten, abschicken. Das Casting findet am 6. Mai in Bad Aussee statt. (kap)

Informationen für die Bewerbung finden Sie online unter narzissenfest.at/hoheiten.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

