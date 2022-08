Eine Katastrophe, die niemand für möglich hielt

Der Musikverein Schwertberg hatte sich gerade zur Probe versammelt, als am Abend des 7. August 2002 der Pegel der Aist bedrohlich anzusteigen begann. "Es hatte schon mehrere Tage stark geregnet, aber niemand hielt damals für möglich, dass es uns so schwer treffen würde", erinnert sich Florian Lageder an den Abend.